Луговая (Соломатникова) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Соломатникова) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1929

Отец: Соломатников Владимир

Мать: Соломатникова Серафима

Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Николай

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Николай

Смерть
Неизвестно
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