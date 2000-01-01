Луговая (Соломатникова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1929
Отец: Соломатников Владимир
Мать: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
05.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговой Николай
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговой Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луговой Николай
Смерть
Неизвестно