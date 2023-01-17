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Лоренц Осип Осипович

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Место рождения

Ciechanowiec, Poland

Дата рождения

20.02.1884

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Лоренц Владимир Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
20.12.1917

Сын: Лоренц Виталий Иосифович

Мать ребёнка: Кожина Пелагея Степановна

Красноград, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Пелагея Степановна

Смерть
1919
Красноград, Харківська область
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