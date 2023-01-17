Лоренц Осип Осипович
Место рожденияCiechanowiec, Poland
Дата рождения20.02.1884
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Лоренц Владимир Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Ciechanowiec, Poland
Рождение ребёнка
20.12.1917
Мать ребёнка: Кожина Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919