Желнова (Сидорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнова (Сидорова) Анна Ивановна

Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

Дата рождения

12.06.1910

Дата смерти

26.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910

Отец: Сидоров Иван Михайлович

Мать: Сидорова Домна Павловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Бракосочетание
1934

Муж: Желнов Иван Егорович

Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Желнов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1940

Сын: Желнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1945

Дочь: Терешкина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Смерть
26.07.1995
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close