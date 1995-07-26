Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1910
Дата смерти26.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910
Отец: Сидоров Иван Михайлович
Мать: Сидорова Домна Павловна
Бракосочетание
1934
Муж: Желнов Иван Егорович
Рождение ребёнка
29.05.1937
Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1940
Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович
Рождение ребёнка
26.10.1945
Дочь: Терешкина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Желнов Иван Егорович
Смерть
26.07.1995
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область