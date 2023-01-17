Свистунов Григорий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунов Григорий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.

Дочь: Рыбакова Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Свистунова Анастасия Антонова

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаченков Григорий

Мать ребёнка: Свистунова Анастасия Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Анастасия Антонова

Смерть
Неизвестно
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