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Петряшев Яков Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рядовой Егерского Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка, Запасного Батальона. Вологодские Губернские Ведомости. Официальная часть. Отдел второй. 1849 год, N° 26, стр. 208
Смерть
1849 ст.
Рядовой Егерского Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка, Запасного Батальона. Вологодские Губернские Ведомости. Официальная часть. Отдел второй. 1849 год, N° 26, стр. 208
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