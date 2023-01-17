Петряшев Яков Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1849 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рядовой Егерского Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка, Запасного Батальона. Вологодские Губернские Ведомости. Официальная часть. Отдел второй. 1849 год, N° 26, стр. 208
Смерть
1849 ст.
Рядовой Егерского Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка, Запасного Батальона. Вологодские Губернские Ведомости. Официальная часть. Отдел второй. 1849 год, N° 26, стр. 208