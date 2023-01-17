Бенуа Леонтий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенуа Леонтий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

08.02.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.02.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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