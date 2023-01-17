Настасья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1885
Сын: Чеботько Стефан Нестерович
Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович
Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чеботько Потап Несторович
Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чеботько Макар Несторович
Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: Устина Несторовна
Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботько Семён Несторович
Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно