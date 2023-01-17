Настасья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Чеботько Стефан Нестерович

Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чеботько Потап Несторович

Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чеботько Макар Несторович

Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович

Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: Устина Несторовна

Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботько Семён Несторович

Отец ребёнка: Чеботько Нестор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботько Нестор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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