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Китаев Марья Ивановна

Место рождения

Ихта, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ихта, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Китаев Илья Степанович

Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Китаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
https://disk.yandex.ru/d/00JbrcvozDVt3A/350-2-4009%201762-1765%2000117.JPG?f=f
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Китаев Константин Степанович

Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с сайта Родная Вятка https://disk.yandex.ru/d/00JbrcvozDVt3A/350-2-4009%201762-1765%2000117.JPG?f=f
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: (Китаева) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с сайта Родная Вятка - 3-ая РС
Смерть
Неизвестно

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