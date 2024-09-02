Китаев Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
C:\Users\tanya\Desktop\Древо\10. - Татьяна Романова ч.9 1-3 ревизии\Дурандино\3-ая ревизия РГАДА 350-2-4009\350-2-4009 1762-1765 00117.JPG
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович
https://disk.yandex.ru/d/00JbrcvozDVt3A/350-2-4009%201762-1765%2000117.JPG?f=f
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Китаев Константин Степанович
Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович
данные с сайта Родная Вятка https://disk.yandex.ru/d/00JbrcvozDVt3A/350-2-4009%201762-1765%2000117.JPG?f=f
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: (Китаева) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Китаев Степан Михайлович
данные с сайта Родная Вятка - 3-ая РС
Смерть
Неизвестно