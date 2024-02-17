Сысоева (Азарова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1971
Отец: Азаров Иван Никонорович
Мать: Азарова Мария Никитовна
Рождение ребёнка
23.08.1994
Дочь: Косырькова Ада Андреевна
Отец ребёнка: Сысоев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1995
Сын: Сысоев Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Сысоев Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно