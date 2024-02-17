Сысоева (Азарова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Азарова) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1971

Отец: Азаров Иван Никонорович

Мать: Азарова Мария Никитовна

Рождение ребёнка
23.08.1994

Дочь: Косырькова Ада Андреевна

Отец ребёнка: Сысоев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
21.09.1995

Сын: Сысоев Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Сысоев Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Андрей Александрович

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