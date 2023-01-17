Рейнбольд (Reinbold) Михаэль (Michael) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбольд (Reinbold) Михаэль (Michael)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Рейнбольд Игнатц

Мать: Хеге Мария Каролина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Рейнбольд Михаэль

Мать ребёнка: не указана

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Рейнбольд Леонора

Мать ребёнка: не указана

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Смерть
Неизвестно
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