Рейнбольд (Reinbold) Михаэль (Michael)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Рейнбольд Игнатц
Мать: Хеге Мария Каролина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Рейнбольд Михаэль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Рейнбольд Леонора
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно