Колясов Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колясов Равиль

Место рождения

Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о

Дата рождения

20.11.1983

Дата смерти

Около ?.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.05.2017
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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