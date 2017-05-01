Колясов Равиль
Место рожденияУразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Дата рождения20.11.1983
Дата смертиОколо ?.05.2017
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.05.2017
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно