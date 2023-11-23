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Ракобольская Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Петр Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
21.04.1830

Сын: Полидоров Александр Николаев

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Полидоров Петр Нмколаев

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Полидоров Никандр Николаев

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Орликова (Ракобольская) Апполинария Николаева

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ракобольская) Александра Николаева

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Ракобольская) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ракобольская) Мария Николаева

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ракобольская) Евлампия Николаева

Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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