Ракобольская Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Петр Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1830
Сын: Полидоров Александр Николаев
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Полидоров Никандр Николаев
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Орликова (Ракобольская) Апполинария Николаева
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ракобольская) Александра Николаева
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Ракобольская) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ракобольская) Мария Николаева
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ракобольская) Евлампия Николаева
Отец ребёнка: Ракобольский Николай Васильев
Смерть
Неизвестно