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Иночкин Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

25.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: Иночкин Алексей

Мать: Иночкина (Апарина) Павла (Паша)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Иночкин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1961

Дочь: Сухова (Иночкина) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1967

Дочь: Иночкина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Иночкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

Смерть
25.05.1983

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