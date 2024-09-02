Иночкин Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти25.05.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: Иночкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1955
Сын: Иночкин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1961
Дочь: Сухова (Иночкина) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1967
Дочь: Иночкина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Иночкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна
Смерть
25.05.1983