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Максимов Федор (Феодор) Васильевич

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Место рождения

Борчаниново, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.08.1902

Дата смерти

07.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902

Отец: Максимов Василий Антоньевич

Мать: Евдокия Васильевна

Борчаниново, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.09.1927

Дочь: Максимова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна

Борчаниново, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.11.1929

Дочь: Максимова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна

Совхоз "Заря" (предположительно д.Борчанинова)
Рождение ребёнка
14.12.1938

Дочь: Максимова Любовь (Любава) Федоровна

Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна

Совхоз "Заря" (Предположительно д.Борчанинова)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаньгина Анна Федоровна

Смерть
07.10.1983
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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