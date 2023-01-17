Максимов Федор (Феодор) Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1902
Дата смерти07.10.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902
Отец: Максимов Василий Антоньевич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1927
Дочь: Максимова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1929
Дочь: Максимова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна
Совхоз "Заря" (предположительно д.Борчанинова)
Рождение ребёнка
14.12.1938
Дочь: Максимова Любовь (Любава) Федоровна
Мать ребёнка: Шаньгина Анна Федоровна
Совхоз "Заря" (Предположительно д.Борчанинова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаньгина Анна Федоровна
Смерть
07.10.1983
Шадринск, город Шадринск, Курганская область