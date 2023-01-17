Шутова Дарья Зикельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1898 и 1900
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1898 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Шутов Иван Семенович
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
После 1920
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1922
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Степаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1922
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Шутова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Шутова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1931
Дочь: Шутова Анна
Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1960
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область