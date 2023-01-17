Шутова Дарья Зикельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Дарья Зикельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1898 и 1900

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1898 и 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1898 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Шутов Иван Семенович

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Шутов Василий Семенович

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Шутов Николай Семенович

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Степаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1922

Сын: Шутов Виктор Семенович

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
После 1926

Дочь: Шутова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
После 1926

Дочь: Шутова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1931

Дочь: Шутова Анна

Отец ребёнка: Шутов Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Семен Васильевич

Смерть
После 1960
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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