Галекиев Исхак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галекиев Нажиб
Мать ребёнка: Галекиева Ашраф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галекиев Карим
Мать ребёнка: Галекиева Ашраф
Рождение ребёнка
1900
Сын: Исхаков Хади
Мать ребёнка: Галекиева Ашраф
Смерть
Неизвестно