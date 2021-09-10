Малышев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1964
Дата смерти10.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1990
Сын: Малышев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна
Смерть
10.09.2021