Малышев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1964

Дата смерти

10.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1990

Сын: Малышев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна

Смерть
10.09.2021
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