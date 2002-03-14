Неронова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: Неронов Пётр Кирсантьевич

Мать: Ананьева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1984

Сын: Тронза Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Тронза Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
28.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тронза Юрий Владимирович

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