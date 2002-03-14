Неронова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Отец: Неронов Пётр Кирсантьевич
Мать: Ананьева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1984
Сын: Тронза Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Тронза Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тронза Юрий Владимирович