Чуранова (Коротаева) Елизавета Захаровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1885
Дата смерти06.09.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Павла
Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1919
Дочь: Апполинария
Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.09.1921
Сын: Чуранов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.06.1922
Дочь: Мартынова (Чуранова) Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1923
Дочь: Макарова (Чуранова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич
Смерть
06.09.1969