Чуранова (Коротаева) Елизавета Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуранова (Коротаева) Елизавета Захаровна

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Место рождения

Панино, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

12.08.1885

Дата смерти

06.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885

Отец: Коротаев Захар (Захарий) Иванов

Мать: Коротаева (Алексеева) Марина

Панино, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Чуранов Александр Дмитриевич

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Павла

Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1919

Дочь: Апполинария

Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1921

Сын: Чуранов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1922

Дочь: Мартынова (Чуранова) Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1923

Дочь: Макарова (Чуранова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Чуранов Александр Дмитриевич

Смерть
06.09.1969

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