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Беляева Наталья Викторовна
Беляева Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.1973
Пол
Женский
Отец
Куранов Виктор
1939 г.р.
Мать
Куранова Тамара Вачильевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973
Отец:
Куранов Виктор
Мать:
Куранова Тамара Вачильевна
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