Беляева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1973

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973

Отец: Куранов Виктор

Мать: Куранова Тамара Вачильевна

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