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Маурин Василий Егоров

Место рождения

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Маурин Егор Леонтьев

Мать: Маурина Евдокия Прохорова

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Маурин Модест Васильев

Мать ребёнка: Александра Иванова

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Людмила Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Минахиева

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Старцева Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Минахиева

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Старцева Зиновия Васильева

Мать ребёнка: Евфимия Алексеева

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Маурин Терентий Васильев

Мать ребёнка: Евфимия Алексеева

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Минахиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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