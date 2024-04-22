Маурин Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Маурин Егор Леонтьев
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Людмила Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Минахиева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Старцева Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Минахиева
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Старцева Зиновия Васильева
Мать ребёнка: Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Евфимия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Минахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иванова
Смерть
Неизвестно