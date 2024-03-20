Волкова (Сахарова) Клавдия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Сахарова) Клавдия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1947

Сын: Волков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
13.10.1949

Сын: Волков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович

Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Емельянович

Смерть
Неизвестно
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