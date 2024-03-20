Волкова (Сахарова) Клавдия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1947
Сын: Волков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
13.10.1949
Сын: Волков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович
Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно