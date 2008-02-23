Никитин Артур Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Артур Валентинович

Никитин Артур Валентинович

Место рождения

г.Уфа, БАССР

Дата рождения

29.11.1973

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
05.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Уфа, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2008
г.Уфа, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close