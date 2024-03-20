Pander, Zu Edenhof Robert Theodor
Место рожденияRiga
Дата рождения13.08.1813
Дата смерти01.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1813
Отец: Pander Johann Martin
Riga
Бракосочетание
24.10.1839
Жена: Pander Auguste Jacobine
Супруг(-а): Robert Theodor Pander, zu Edenhof
Рождение ребёнка
27.05.1842
Сын: Pander Eugen
Мать ребёнка: Pander Auguste Jacobine
Muremusisch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Pander Auguste Jacobine
Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Kurland
Смерть
01.09.1874
Riga