Pander, Zu Edenhof Robert Theodor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pander, Zu Edenhof Robert Theodor

Место рождения

Riga

Дата рождения

13.08.1813

Дата смерти

01.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1813

Отец: Pander Johann Martin

Мать: Pander Ursula Caroline Engel

Riga
Бракосочетание
24.10.1839

Жена: Pander Auguste Jacobine

Супруг(-а): Robert Theodor Pander, zu Edenhof
Рождение ребёнка
27.05.1842

Сын: Pander Eugen

Мать ребёнка: Pander Auguste Jacobine

Muremusisch
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Pander Auguste Jacobine

Работа или профессия
Неизвестно
Gutsbesitzer in Kurland
Смерть
01.09.1874
Riga
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