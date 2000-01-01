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Меркулов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Иван Платонович

Мать: Меркулова-Кечутова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1975

Сын: Меркулов Иван Викторович

Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Меркулов Иван Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1977

Дочь: Грищенко - Меркулова Серафима Викторовна

Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1977

Дочь: Грищенко-Меркулова Серафима Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1980

Дочь: Фёдорова - Меркулова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1983

Дочь: Колесникова-Меркулова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1983

Дочь: Колесникова -Меркулова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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