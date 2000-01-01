Меркулов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1975
Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1977
Дочь: Грищенко - Меркулова Серафима Викторовна
Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1977
Дочь: Грищенко-Меркулова Серафима Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1980
Дочь: Фёдорова - Меркулова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1983
Дочь: Колесникова-Меркулова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1983
Дочь: Колесникова -Меркулова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана