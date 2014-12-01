Логинова Александра Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Александра Леонидовна

Логинова Александра Леонидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984

Отец: не указан

Мать: Талянская Любовь Семёновна

Бракосочетание
24.07.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2014

Дочь: Логинова Софья Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2015

Сын: Логинов матвей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2018

Сын: Логинов Илья Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close