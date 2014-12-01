Логинова Александра Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984
Отец: не указан
Бракосочетание
24.07.2010
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2014
Дочь: Логинова Софья Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2015
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности