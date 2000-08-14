Ольховский Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховский Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ольховский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ольховский Иван

Мать ребёнка: Ольховская Агриппина

Рождение ребёнка
23.04.1923

Дочь: Гулько Анастасия

Мать ребёнка: Ольховская Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Михаил

Мать ребёнка: Ольховская Агриппина

Смерть
Неизвестно
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