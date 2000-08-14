Ольховский Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ольховский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ольховский Иван
Мать ребёнка: Ольховская Агриппина
Рождение ребёнка
23.04.1923
Дочь: Гулько Анастасия
Мать ребёнка: Ольховская Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Михаил
Мать ребёнка: Ольховская Агриппина
Смерть
Неизвестно