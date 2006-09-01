Скворцов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1934

Дата смерти

01.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1957

Дочь: Скворцова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
03.03.1961

Сын: Скворцов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Скворцова Мария Федоровна

Смерть
01.09.2006
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