Скворцов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1934
Дата смерти01.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1957
Дочь: Скворцова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.03.1961
Сын: Скворцов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Скворцова Мария Федоровна
Смерть
01.09.2006