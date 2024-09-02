Максимова Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Максимова) ? Григорьевна
Отец ребёнка: Максимов Григорий Максимович
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
25.08.1905 ст.
Сын: Максимов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Максимов Григорий Максимович
Смерть
После 1917