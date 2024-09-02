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Максимова Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Максимова) ? Григорьевна

Отец ребёнка: Максимов Григорий Максимович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1904

Муж: Максимов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
25.08.1905 ст.

Сын: Максимов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Максимов Григорий Максимович

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917

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