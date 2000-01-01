Картель светлана дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1977
Сын: Картель сергей владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1983
Сын: Картель игорь владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности