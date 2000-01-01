Картель светлана дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картель светлана дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Картель сергей владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1983

Сын: Картель игорь владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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