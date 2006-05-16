Акжолова Евгения Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1940
Дата смерти16.05.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1940
Отец: Сенченко Пимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1969
Сын: Акжолов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович
Рождение ребёнка
13.10.1975
Сын: Акжолов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович
Смерть
16.05.2006