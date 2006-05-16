Акжолова Евгения Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжолова Евгения Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1940

Дата смерти

16.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1940

Отец: Сенченко Пимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акжолов Владимир Биктурович

Рождение ребёнка
24.08.1969

Сын: Акжолов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович

Рождение ребёнка
13.10.1975

Сын: Акжолов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Акжолов Владимир Биктурович

Смерть
16.05.2006

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