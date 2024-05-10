Докучаев Вячеслав Александрович
Место рожденияг. Ашхабад, Закаспийская область, Российская империя
Дата рождения01.09.1882 ст.
Дата смерти29.11.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ашхабад, Закаспийская область, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Артиллерийский офицер.
Бракосочетание
23.09.1907
Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 920, листы 219-334об: Метрическая книга Адмиралтейского Свято-Николаевского собора г. Севастополь на 1... Показать все
Смерть
29.11.1920
г. Керчь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Причина смерти: Расстрел | Автор-составитель Ярослав Тинченко. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920-18.04.1921. | Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга десятая. | Стр. 620