Докучаев Вячеслав Александрович 01.09.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Докучаев Вячеслав Александрович

Место рождения

г. Ашхабад, Закаспийская область, Российская империя

Дата рождения

01.09.1882 ст.

Дата смерти

29.11.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ашхабад, Закаспийская область, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Артиллерийский офицер.
Бракосочетание
23.09.1907

Жена: Докучаева (Софроницкая) Елена Александровна

Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 920, листы 219-334об: Метрическая книга Адмиралтейского Свято-Николаевского собора г. Севастополь на 1... Показать все
Смерть
29.11.1920
г. Керчь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Причина смерти: Расстрел | Автор-составитель Ярослав Тинченко. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920-18.04.1921. | Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга десятая. | Стр. 620

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