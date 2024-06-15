Некрасова Вера Никифорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Вера Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1889

Сын: Некрасов Александр Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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