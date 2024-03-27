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Золотухин Иван Стефанович

Место рождения

Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с

Дата рождения

12.06.1904

Дата смерти

12.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1904

Отец: Золотухин Стефан Макарович

Мать: Золотухина Елена Ульшина

Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Бракосочетание
1924

Жена: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
14.12.1926

Дочь: Жиляков Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Золотухин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
25.07.1930

Сын: Золотухин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
23.10.1932

Сын: Дубровский Александр Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Золотухин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Золотухин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
15.09.1941

Сын: Золотухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Смерть
12.04.1992
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