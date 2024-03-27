Золотухин Иван Стефанович
Место рожденияКурская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Дата рождения12.06.1904
Дата смерти12.04.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1904
Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Бракосочетание
1924
Жена: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
14.12.1926
Дочь: Жиляков Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Золотухин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
25.07.1930
Сын: Золотухин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
23.10.1932
Сын: Дубровский Александр Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Золотухин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Золотухин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
15.09.1941
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Смерть
12.04.1992