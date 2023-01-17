Токарева (Валивахина) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева (Валивахина) Дарья Матвеевна

Токарева (Валивахина) Дарья Матвеевна

avatar

Место рождения

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1870 и 1871

Дата смерти

31.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871

Отец: Валивахин Матвей Антонович

Мать: Юрченко Мария Федоровна

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Сын: Токарев Василий Руфманович

Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сухорукова Мария Рухмановна

Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)

Рождение ребёнка
1918

Сын: Токарев Степан Руфманович

Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
31.10.1961
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close