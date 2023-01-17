Токарева (Валивахина) Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1871
Дата смерти31.10.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Сын: Токарев Василий Руфманович
Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сухорукова Мария Рухмановна
Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)
Рождение ребёнка
1918
Сын: Токарев Степан Руфманович
Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Токарев Руфман (Руф)
Смерть
31.10.1961