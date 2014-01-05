Масленников Иван Петрович
Место рождениях.Богодаровский Каширенского р-на Оренургской области
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти05.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
х.Богодаровский Каширенского р-на Оренургской области
Бракосочетание
17.05.1954
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г, Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г, Оренбург
Рождение ребёнка
13.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Оренбург, РФ
Смерть
05.01.2014
г.Оренббург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище«Степной»