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Масленников Иван Петрович

Место рождения

х.Богодаровский Каширенского р-на Оренургской области

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

05.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

х.Богодаровский Каширенского р-на Оренургской области
Бракосочетание
17.05.1954

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г, Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г, Оренбург
Рождение ребёнка
13.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Оренбург, РФ
Смерть
05.01.2014
г.Оренббург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище«Степной»
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