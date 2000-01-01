Ладожин Иван Яковлевич
Место рождениядеревня Слобода, Новгородская область, Россия
Дата рождения27.09.1934
Дата смерти02.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Слобода, Новгородская область, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.1993
Владимир, Россия
инсульт