Ладожин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадожин Иван Яковлевич

Ладожин Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

деревня Слобода, Новгородская область, Россия

Дата рождения

27.09.1934

Дата смерти

02.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Слобода, Новгородская область, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.1993
Владимир, Россия
инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close