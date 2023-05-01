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Константинова Агрипина Дмитриевна
Константинова Агрипина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
21.08.1902 ст.
Шивера
, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Восприемник
25.09.1902 ст.
Шивера
, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно
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