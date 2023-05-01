Константинова Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
21.08.1902 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Восприемник
25.09.1902 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно
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