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Мавтюха Абдуллина
Мавтюха Абдуллина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Абдулла Фейзуллин
1809 г.р.
Мать
Муфлиха
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Абдулла Фейзуллин
Мать:
Муфлиха
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