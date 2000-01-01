Никитина Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Евгения Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976

Отец: ?

Мать: Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман

Отец ребёнка: Никитин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Никитин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин ?

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