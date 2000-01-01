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Никитина Евгения Борисовна
Никитина Евгения Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1976
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Беляева) Нина Григорьевна
1937 г.р.
Муж
Никитин ?
Дети
?
Роман
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976
Отец:
?
Мать:
Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Роман
Отец ребёнка:
Никитин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
Никитин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Никитин ?
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