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Щербинин Николай Саввович

Место рождения

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Щербинин Савва Емельянович

Мать: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Акилина Родионовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Щербинина Агафия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Щербинина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Щербинина Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Щербинин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Щербинин Антроп Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щербинин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Щербинин Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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