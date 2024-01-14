Щербинин Николай Саввович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Щербинин Савва Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Щербинина Агафия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Щербинина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Щербинина Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Щербинин Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Щербинин Антроп Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно