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Куликов Николай Иванович

Место рождения

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Куликов Иван Петрович

Мать: не указана

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Жена: Куликова Фотиния Петрова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф230.Оп11-5.Д1224. Стр.101об. Жених д.Исаково, 20 лет. Поручители по жениху - крестьяне д. Исаково Иван Куликов и д.Савельево Андрей Егоров Нилов. Невеста д.Долгополье, 21 год. Поручители - кр-не д. Д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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