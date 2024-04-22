Куликов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Куликов Иван Петрович
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Жена: Куликова Фотиния Петрова
Ф230.Оп11-5.Д1224. Стр.101об. Жених д.Исаково, 20 лет. Поручители по жениху - крестьяне д. Исаково Иван Куликов и д.Савельево Андрей Егоров Нилов. Невеста д.Долгополье, 21 год. Поручители - кр-не д. Д... Показать все
Смерть
Неизвестно