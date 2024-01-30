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Коновалов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1940

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1965

Сын: Коновалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1976

Сын: Коновалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна

Смерть
1999
Михалево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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