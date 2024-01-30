Коновалов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1940
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1965
Сын: Коновалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1976
Сын: Коновалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова (Смелкова) Ирина Николаевна
Смерть
1999
Михалево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область