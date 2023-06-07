Мария Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Самойла Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семен Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонтиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Леонтиев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
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