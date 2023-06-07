Мария Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Самойла Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Семен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Леонтиев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834