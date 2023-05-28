Холин Иван Констанович
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рождения1898
Дата смерти14.10.1973
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Холин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Холина (Богатырёва) Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова (Холина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Холина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Холина (Богатырёва) Матрёна
Смерть
14.10.1973