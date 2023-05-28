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Холин Иван Констанович

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Холин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Холина (Богатырёва) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова (Холина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Холина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Холина (Богатырёва) Матрёна

Смерть
14.10.1973

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