Смирнов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893
Отец: Смирнов Яков Васильев
Мать: Смирнова Мария Егорова
Бракосочетание
19.01.1915
Жена: Смирнова Мария Захарова
Рождение ребёнка
16.04.1916
Сын: Смирнов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова
Военная служба
С 1918 по 1922
Участвовал в гражданской войне
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: (Смирнова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова
Рождение ребёнка
01.07.1926
Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова
Военная служба
1941
186 стрелковая дивизия, красноармеец; ефрейтор, портной дивизионной мастерской по ремонту обозо-вещевого имущества
Военная награда
25.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно