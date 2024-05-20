Смирнов Алексей Яковлевич 10.05.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Алексей Яковлевич

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893

Отец: Смирнов Яков Васильев

Мать: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1915

Жена: Смирнова Мария Захарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Смирнов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
С 1918 по 1922
Участвовал в гражданской войне
Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: (Смирнова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Смирнов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Захарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
1941
186 стрелковая дивизия, красноармеец; ефрейтор, портной дивизионной мастерской по ремонту обозо-вещевого имущества
Военная награда
25.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно

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