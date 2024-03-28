Проскурякова (Мальцова) Агрипина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Мальцова) Агрипина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурякова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Павел Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
15.04.1887

Сын: Проскуряков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
04.07.1889

Сын: Проскуряков Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.10.1890

Сын: Проскуряков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Проскурякова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Проскурякова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Проскуряков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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