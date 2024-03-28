Проскурякова (Мальцова) Агрипина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурякова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Павел Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1887
Сын: Проскуряков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
04.07.1889
Сын: Проскуряков Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.10.1890
Сын: Проскуряков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Проскурякова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Проскурякова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Проскуряков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно