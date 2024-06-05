Яковлев Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд № 230. Оп.13-3. Д. 5098 Кол-во листов: 100 Даты документов: 1770 Раздел описи: 1770 Стр 44 внизу слева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно