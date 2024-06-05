Яковлев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд № 230. Оп.13-3. Д. 5098 Кол-во листов: 100 Даты документов: 1770 Раздел описи: 1770 Стр 44 внизу слева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Михайловна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ешкин Аврам Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ешкин Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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