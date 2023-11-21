Фролова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Фролов Александр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей

Отец ребёнка: Фролов Александр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Владислав

Отец ребёнка: Фролов Александр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр

Отец ребёнка: Фролов Александр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр

Смерть
Неизвестно
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