Фролова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Владислав
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр
Отец ребёнка: Фролов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Александр
Смерть
Неизвестно