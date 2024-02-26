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Федул Афанасьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: Афанасий Никитин (Ович)

Мать: Марфа Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Терентий Федулов (Ич)

Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Фома Федулов (Ич)

Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Федулова (Вна)

Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1803
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