Федул Афанасьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Афанасий Никитин (Ович)
Мать: Марфа Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Фома Федулов (Ич)
Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Федулова (Вна)
Мать ребёнка: Мавра Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1803